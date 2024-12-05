В Украине хотят снова поднять тарифы на свет: когда могут измениться цены

Обоснованность этого тарифа изучает временная следственная комиссия

Правительство будет пытаться повысить тарифы на электроэнергию в Украине. Это может произойти после завершения отопительного сезона.

Об этом в эфире "Киев24" сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. По его словам, временная следственная комиссия по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики изучает обоснованность этого тарифа.

"Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснований, когда нам с вами поднимали до 4,32 грн (Кабмин установил с 1 июня тариф на электроэнергию для населения в 4,32 грн/кВт-час — Ред.) правительство не имеет. Их не существует", — сказал Кучеренко.

Он добавил, что правительство на сегодняшний день не сможет показать никаких расчетов и в первую очередь Национальная комиссия по регулированию энергетики, которая должна была провести эти расчеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 января 2025 года чуть больше чем на четверть – до 665,26 грн/МВт-ч – возрастет тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии. Соответствующее решение 13 ноября приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).