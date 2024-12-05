В оккупированном Азовском море десятки иностранных кораблей: с кем торгует Россия

Россияне используют оккупированное Азовское море для торговли

Россия буквально наводнила временно оккупированное Азовское море своими торговыми кораблями. Большинство из суден не скрываясь ведет торговлю с Турцией, нарушая международно признанные границы Украины.

Об этом свидетельствуют данные сайта Vesselfinder, который отслеживает движение кораблей в реальном времени. Согласно им, на утро 5 ноября на временно оккупированной территории Украины в Азовском море находится более десятка российских суден, а также суден под флагами других государств, следующих в РФ или из неё.

Одним из таких кораблей является сухогруз "German", вышедший из порта Азов (РФ). Прямо сейчас он находится в водах Украины и направляется в Турцию (порт Самсун).

Также в Турцию направляется и российский сухогруз "Coral". Его пунктом назначения является порт Мерсин.

Кроме того в украинских водах россия держит нефтяной танкер "Павел Брюллов". Его пункт назначения неизвестен, однако его последним портом был Батуми (Грузия).

В российский Ростов-на-Дону через воды Украины идет и сухогруз под флагом Либерии. Его последний порт был в Турции.

В Азовском море можно наблюдать ряд кораблей с неизвестным маршрутом, которые идут из РФ или в РФ, например, сухогруз "Омега",

Для справки: Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод Российской Федерации, которые разграничиваются линией государственной границы.

Напомним, ранее мы писали о том, что над Украиной в очередной раз зафиксировали российский пассажирский самолет.