"Прокачал" армию и имеет деньги на войну: остановится ли Путин на Донбассе и в Крыму

Путин только-только разогрел свою военную машину

На третьем году полномасштабной войны в Украине российская военная машина набрала ход, поэтому президент РФ Владимир Путин не намерен ограничиться оккупированным Крымом или захватом всего Донбасса. Ему под силу покорение любой страны-члена НАТО в Восточной Европе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, почему России нет смысла останавливаться.

Больше читайте в публикации: "Путин только разогрел свою военную машину. На его месте я бы не останавливалась, — Мария Берлинская".

— Как показала практика, Россия "прокачалась" в плане роботизированных систем, радиоэлектронной борьбы, ударных беспилотников, deep strike, они сейчас усиливают свою ракетную программу. Я уверена, что условная Эстония, Латвия или даже Польша, которая сейчас сильно перевооружается, один на один с Россией не устояли бы, — говорит волонтерша.

Она добавила, что на месте врага не вела бы мирные переговоры, а продолжила атаки.

— Эти все пустые разговоры, на каких линиях мы договоримся с Путиным. У меня вопрос: а с какой радости вы решили, что он вообще должен договариваться? Я бы на его месте не останавливалась, — говорит Мария Берлинская. — Он только-только разогрел свою военную машину, они научились жить под санкциями, договорились о партнерстве с рядом других стран тоталитарно-авторитарного типа, локализовали производство многих технологий, научились затягивать комплектующие даже под санкциями через прокси-союзников. Имеют теневой флот, продают нефть, ресурса человеческого предостаточно. Денежные средства для того, чтобы заманивать в армию или делать незаметную мобилизацию, еще есть. Наемников со всего мира тоже привлекают средствами. Зачем останавливаться?

По мнению основательницы "Victory Drones", у части украинцев существует ошибочное мышление:

— Мы что-то отдадим (условно Донецкую, Луганскую области или Крым) и они остановятся. Почему мы так думаем? Потому что нам так хочется думать? И вот откуда взялись тогда эти бесконечные конференции об восстановлении и как мы будем побеждать и как все будет замечательно через 15 лет… Чтобы было что-то через 15 лет, думать нужно про ближайший год. Хорошо иметь видение вперед, но сейчас нужно обеспечить фронт мавиками (речь о дронах Mavic, — Ред. ), а не вбрасывать деньги в дорогие конференции в дорогих отелях.

Ранее Мария Берлинская объяснила "Телеграфу", как остановить российскую военную машину.