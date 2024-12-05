С мокрым снегом и туманами: какой будет погода в Украине в ближайшие пять дней

Настоящая зима со снегопадами придет еще не скоро

В ближайшее время в Украине ожидается достаточно устойчивая погода с температурой в пределах климатической нормы. Погодные условия в нашей стране будет определять в основном поле высокого давления и антициклоны, поэтому существенных осадков не предвидится.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Он подчеркнул, что в начале декабря прогнозируется комфортная погода без неожиданных сюрпризов.

На выходных малоподвижные атмосферные фронты станут причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается слабым, также местами будут наблюдаться туманы в сопровождении мороси и изморозь при отрицательной температуре воздуха.

Погода в Украине 6-10 декабря

В этот период месяца погоду в основном будет определять мощный антициклон с центром давления 781-783 мм рт. ст., что значительно превышает климатическую норму.

"Украина окажется на западной и юго-западной окраине этого антициклона. Будут преобладать ветры юго-восточного направления", — объясняет Игорь Кибальчич.

Осадки благодаря влиянию антициклона будут незначительными — небольшие дожди с мокрым снегом возможны лишь в отдельных восточных и западных областях.

По словам синоптика, на большинстве территории страны дневная температура будет колебаться ночью от -4 до +2 °C, а днем — от -1 до +5 °C. В южных регионах и Крыму будет на 2-5 °C теплее.

В целом Кибальчич утверждает, что опасных метеорологических явлений в ближайшие дни не предвидится.

Напомним, в декабре 2024 года в Европе и Украине погода будет очень разнообразной – все из-за циклонов и температурных контрастов. В Центральной и Западной Европе циклоны, доминирующие в атмосфере, создадут условия для частой смены погодных режимов.

Начало месяца пройдёт под влиянием полей высокого давления, что обеспечит относительно сухую и прохладную погоду. Однако ближе к середине декабря прогнозируется усиление циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температуры и давления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине заснежит по народным поверьям и какой будет зима. Стоит отметить, что эти приметы не точный прогноз погоды, однако они наследие наших предков.