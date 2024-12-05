У Черкасах назріває серйозний скандал через виплати військовим

Перед початком сесії 5 грудня мали відбутися додаткові консультації серед політиків із цього питання

У Черкасах назріває серйозний скандал через наміри місцевої влади скасувати витрати, передбачені для сімей загиблих воїнів. Небайдужих людей закликали прийти на сесію міськради, щоб відстояти виплату цих коштів.

Про це пише сайт "18000". Ця інформація з’явилася 4 грудня у чаті сімей загиблих воїнів Черкас.

Зазначається, що у місті діє комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України та членів їх сімей. Цією програмою передбачені щомісячні виплати для членів сімей загиблих чи зниклих на війні українських військових. Програма є однією з найцінніших у бюджеті. Депутати ще на початку 2024 року мали ідеї скоротити витрати, хоч би дублюють кошти місцевого бюджету.

Крім того, сім’ї отримують одноразову виплату, а члени сімей зниклих безвісти отримують щомісяця грошове забезпечення.

Депутати вважають, що такі витрати перевантажують місцевий бюджет і є невідповідними до тих коштів, які захисникам та їхнім сім’ям виплачує держава.

Так, депутат місцевої ради Нарек Казарян, який є лідером фракції "Чакращани", раніше висував ідею скоротити виплати й залишити тільки для тих сімей, які ще не отримали виплати від держави. Однак після отримання держдопомоги депутат пропонував припиняти виплату.

Його підтримали і лідери інших фракцій, серед яких Віктор Євпак (Голос), Роман Дискант (Батьківщина) та Сергій Кудактін (Європейська солідарність). Однак від цих намірів все ж таки відмовилися.

Видання пише, що єдиного рішення серед депутатського корпусу з цього питання немає. Перед початком сесії 5 грудня мали відбутися додаткові консультації серед політиків.

Які є пропозиції

Департамент соціальної політики, підтриманий членами виконавчого комітету, розробив нову програму підтримки захисників та їхніх сімей. Вона розпочне діяти з 2025 року. Її мають затвердити депутати.

Ця програма передбачає залишити виплати сім’ям зниклих і загиблих захисників, проте не на всіх членів, як це зараз, а на неповнолітніх дітей. Це, за даними департаменту, дозволить заощадити кілька десятків мільйонів гривень, які пропонуються на інші цілі.

Було доручення депутатів міської ради за підписом секретаря Юрія Тренкіна переглянути витрати у програмі, які дублюються з державними, – розповіла профільний заступник міського голови Марина Гаркава. – Серед таких у програмі – виплати цим сім’ям. Було прийнято рішення їх змінити, а ресурс, що вивільнився, направити на одноразову допомогу мобілізованим черкасцям.

Гаркава зазначила, що у цій програмі, а згодом — у бюджеті, можуть з’явитися нові витрати. Йдеться про виплату 20 тисяч гривень мобілізованим 2025 року черкасцям. Ці кошти вони мають витратити на придбання необхідного спорядження.

До речі, ідею про скорочення виплат підтримують представники більшості політичних сил, які вдалося опитати. Туди ж заходить секретар міськради. За їхніми словами, ці витрати дублюються з державними, і кошти, які отримують сім’я при загибелі воїна (йдеться про 15 млн гривень), невідповідні з тим, що ця сім’я отримує від міста.

2024 року з бюджету витратили 70 млн гривень. Після скорочення витрат та перегляду програми у формі, в якій запропонували члени виконавчого комітету, планують витратити у 2025 році 35 млн гривень. Крім того, 60 млн хочуть виплатити на одноразові виплати мобілізованим.

Нарік Казарян повідомив, що категорично проти цього і виступатиме за передачу цих грошей у програму підтримки Збройних сил України з подальшим напрямком бойовим підрозділам, що діють.

Бюджет планують ухвалювати наприкінці грудня поточного року. Подальше рішення щодо виплат повинні приймати депутати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які одноразові виплати входять до грошового забезпечення військових.