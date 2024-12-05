Не только снег и морозы: какой будет погода на День святого Николая в Украине

Озвучен прогноз на 6 декабря

Погода в День святого Николая в Украине, который празднуют 6 декабря, ожидается влажной и с осадками. Будет снег и дожди, а в части областей — мороз.

Об этом в своем Telegram-канале пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, без существенных осадков в этот день будет на юге страны.

"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем (на юге без существенных осадков). Ночью будет подмораживать", — говорится в сообщении.

В ночь на 6 октября температура воздуха будет на уровне 0.. -4 градусов. Поэтому утром возможны подмерзания на земле и может быть скользко.

В столице ожидается небольшой мокрый снег. Также усилится юго-восточный ветер до 6-9 метров в секунду. Ночью в Киеве 1-3 градуса мороза, а днем — около 0. В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины, предполагается потепление и дожди.

"Прекрасная погода на праздники, которая не принесет сильных морозов и позволит нам сэкономить свет и тепло. А с дождями мы найдем общий язык", — подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие пять дней. Известный синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз для "Телеграфа".