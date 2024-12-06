Зеленський назвав реального гаранта безпеки України

Глава держави порівняв два свята

Справжнім гарантом безпеки України є Збройні Сили. Наша держава тримається завдяки українським воїнам.

Про це під час урочистих заходів з нагоди Дня Збройних Сил України заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, в історії нашої країни є дві дати, які стоять поруч в календарі та пов’язані — це 5 грудня і 6 грудня.

"Дві дати, які мають різний присмак. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ. Дякуємо вам за це, і хай сміливих смерть обходить, хай все буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", – сказав глава держави.

Президент привітав українських військових з Днем Збройних Сил. Також Зеленський подякував усім військовим.

"Шановні наші воїни, подяка, пошана від усього українського народу кожному з вас, кожному хто кров’ю, сльозами, вогнем пише нову історію незалежної України. Пише всюди, і в Харкові, в Сумах та Запоріжжі, на Херсонщині. На таких напрямках, як Курахівський, Покровський, Куп'янський. На всіх найгарячіших ділянках України, де б’ється Україна", – сказав він.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають велике і важливе свято — День Збройних Сил України. Воно присвячене військовим, які служать в українській армії та захищають нашу країну від російських загарбників.

З цієї нагоди бійці ЗСУ записали щемливе відео подяки для всіх, хто їм допомагає та чекає в тилу. Відповідним відео поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.