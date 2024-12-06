Зеленский назвал реального гаранта безопасности Украины

Глава государства сравнил два праздника

Настоящим гарантом безопасности Украины являются Вооруженные Силы. Наше государство держится благодаря украинским воинам.

Об этом во время торжественных мероприятий по случаю Дня Вооруженных Сил Украины заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в истории нашей страны есть две даты, стоящие рядом в календаре – это 5 декабря и 6 декабря.

"Две даты, которые имеют разный привкус. Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, самым надежным гарантом нашей безопасности являются ВСУ. Спасибо вам за это, и пусть смелых смерть обходит, пусть все будет 4.5.0. Слава Вооруженным Силам Украины, Слава Украине", – сказал глава государства.

Президент поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил. Также Зеленский поблагодарил всех военных.

"Уважаемые наши воины, благодарность, уважение от всего украинского народа каждому из вас, каждому кто кровью, слезами, огнем пишет новую историю независимой Украины. Пишет повсюду, и в Харькове, в Сумах и Запорожье, на Херсонщине. На таких направлениях, как Кураховское, Покровское, Купянское. На всех самых горячих участках Украины, где бьется Украина", – сказал он.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают большой и важный праздник – День Вооруженных Сил Украины. Он посвящен военным, которые служат в украинской армии и защищают нашу страну от российских захватчиков.

По этому случаю бойцы ВСУ записали щемящее видео благодарности всем, кто им помогает и ждет в тылу. Соответствующим видео поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.