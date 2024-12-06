Зарплата українських чиновників злетіла за рік на десятки тисяч: скільки вони отримують

Протягом майже року заробітна плата зросла на 49%

Міністерство фінансів України оновило дані щодо заробітних плат працівникам державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади. Середня зарплата у держорганах у жовтні цього року становила 57,5 тисяч гривень.

Відповідні дані було опубліковано на сайті Мінфіну. Зазначається, що порівняно із січнем поточного року заробітна плата зросла на 49%. На початку року рівень зарплати становив 38,6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду України, у вересні зарплата складала 18 тисяч гривень. Таким чином, заробітна плата чиновників зараз більш ніж утричі вища за середній рівень по країні.

Лідером за рівнем оплати праці є Антимонопольний комітет. У середньому співробітники одержують 113,7 тис. грн. У комітеті працює 270 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих – 218,4 тисяч гривень.

Далі за списком іде Міністерство цифрової трансформації, де зарплата становить 88,5 тис. грн. грн.

Третє місце посідає Державна агенція розвитку туризму. Рівень зарплати – 87,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році.