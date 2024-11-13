Навіть більше ніж у Шмигаля: яка зарплата у міністра Кабміну Олега Немчінова (документ)

Також він отримував матеріальну допомогу на оздоровлення

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова за жовтень 2024 року склала 84 тисячі гривень. І це одна з найбільших зарплат в Уряді.

Про це йдеться в офіційній відповіді Кабінету Міністрів на запит "Телеграфу". Олег Немчінов обійняв посаду у 2020 році. До цього він три роки працював державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.

Яка зарплата в Олега Немчінова

За січень 2024 року Немчінов отримав 72 196,42 грн. Нарахована заробітна плата становила 89 685,00 грн, з яких 89 685,00 грн — посадовий оклад. З цієї суми було утримано 17 488,58 грн податків, у тому числі 16 143,30 грн податку на доходи фізичних осіб та 1 345,28 грн військового збору.

У лютому 2024 року Немчінов отримав 72 196,42 грн на руки. Нарахована заробітна плата становила 89 685,00 грн, у тому числі 76 872,86 грн посадового окладу та 12 812,14 грн відпустки. За березень 2024 року міністр отримав 72 196,42 грн, у квітні 2024 року — 144 026,52 грн. Нарахована заробітна плата становила 178 914,93 грн, у тому числі 87 413,64 грн посадового окладу, 2 780,57 грн відпустки, 84 350,04 грн матеріальної допомоги на оздоровлення та 4 370,68 грн за час відрядження.

За травень 2024 року Немчінов отримав 77 519,63 грн. Нарахована заробітна плата становила 96 297,68 грн, у тому числі 91 974,35 грн посадового окладу та 4 323,33 грн за час відрядження. У червні 2024 року міністр отримав 77 404,77 грн.

За липень 2024 року Немчінов отримав 76 084,57 грн, у серпні — 78 564,56 грн фактично. За вересень 2024 року міністр заробив 72 461,51 грн, у жовтні 2024 року — 84 380,10 грн.

Довідка. Олег Миколайович Немчінов — український політик, громадський діяч, державний службовець 3 рангу. З 2020 року він обіймає посаду Міністра Кабінету Міністрів України. Як Міністр Кабінету Міністрів, Немчінов відповідає за організацію роботи уряду, формування порядку денного засідань Кабміну, забезпечення проведення державної політики.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки заробляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Його зарплата постійно зростає.