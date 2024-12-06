Зарплата украинских чиновников взлетела за год на десятки тысяч: сколько они получают

Почти за год заработная плата выросла на 49%

Министерство финансов Украины обновило данные по заработным платам работникам государственных органов, местных госадминистраций и судебной власти. Средняя зарплата в госорганах в октябре этого года составляла 57,5 тысячи гривен.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте Минфина. Отмечается, что в сравнении с январем текущего года заработная плата выросла на 49%. В начале года уровень зарплаты составлял 38,6 тысячи гривен.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в сентябре зарплата составляла 18 тысяч гривен. Таким образом, заработная плата чиновников сейчас более чем в три раза выше среднего уровня по стране.

Лидером по уровню оплаты труда является Антимонопольный комитет. В среднем сотрудники получают 113,7 тыс. грн. В комитете работает 270 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких – 218,4 тысячи гривен.

Далее по списку идет Министерство цифровой трансформации, где зарплата составляет 88,5 тыс. грн.

Третье место занимает Государственное агентство развития туризма. Уровень зарплаты — 87,7 тысячи гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет минимальная зарплата в 2025 году.