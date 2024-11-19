Якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні розраховується на основі прожиткового мінімуму

Верховна Рада України 19 листопада ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. Документ містить важливі показники, які впливають на соціальні виплати та заробітні плати українців.

"Телеграф" вирішив дізнатися, чи зміниться мінімальна заробітна плата у наступному році. Адже цей показник є базовим для розрахунку багатьох соціальних виплат.

Якою буде мінімальна зарплата після ухвалення бюджету-2025

Мінімальна заробітна плата у 2025 році залишиться на рівні 8000 гривень на місяць. Погодинна оплата праці становитиме 48 гривень. Такі показники діятимуть протягом усього року.

Варто зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати в Україні розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році він становитиме 3028 гривень.

Для визначення судових виплат застосовуватиметься розрахункова величина мінімальної заробітної плати у розмірі 1600 гривень. Цей показник також залишається незмінним.

Наразі законопроєкт про Державний бюджет очікує на підписи Голови Верховної Ради та Президента України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки заробляють чиновники в Україні та кому з них підняли зарплати у півтора раза. За останній рік відбулися помітні зміни у сфері оплати праці держслужбовців.