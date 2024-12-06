Не без сюрпризов: какой будет погода в выходные в Украине (прогноз)

Погодные условия будут сложными

Синоптики прогнозируют сложную погодную ситуацию в Украине в ближайшие выходные. Температурный режим будет преимущественно мягким, но ожидаются значительные осадки и усиленный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей температура будет колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Самой теплой будет южная часть страны, где дневные температуры будут достигать +4-11 градусов. В Автономной Республике Крым прогнозируют особенно комфортную погоду – до +16 градусов.

Ожидается повышенная влажность с периодическими дождями и мокрым снегом. Особенно сложно будет ситуация в северных, центральных и Харьковской областях, где местами прогнозируется гололед. Водителям следует быть максимально внимательными на дорогах.

Ветер восточного и юго-восточного направления будет иметь скорость 5-12 метров в секунду. Синоптикиня Наталья Диденко отмечает его значительную силу – от умеренной до сильной. В Киеве в субботу будет дождь с температурой до +3 градусов. В воскресенье утром прогнозируется дождь мокрым снегом, но днем осадки должны прекратиться. Температура останется на отметке +3 градуса.

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Также ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев 7 декабря ожидает снег с дождем. Каким регионам удалось избежать осадков.