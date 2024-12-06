Українців 7 грудня очікує сніг із дощем: яким регіонам пощастить уникнути опадів (карта)

У більшій частині країни погоду не можна назвати приємною

У суботу, 7 грудня, в Україні очікується мокрий сніг із дощем і лише на південному сході буде суха погода. У північних, центральних та Харківській областях синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Щодо температури повітря, протягом доби вона коливатиметься від -2 до +3 градусів, за винятком південних регіонів.

Найтепліше буде на Одещині – там повітря прогріється до +10 градусів, нічна температура становитиме +6… +4 градуси. У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях буде на пару градусів прохолодніше.

На решті території ртутні стовпчики коливатимуться від -2 до +3 градусів. Примітно, що нічні та денні температури практично не відрізнятимуться одна від одної.

Щодо опадів, їх вдасться уникнути лише Луганській та Донецькій областям. На Запоріжжі та Херсонщині вночі пройде невеликий мокрий сніг із дощем. У решті країни опади очікуються або вдень, або й вдень і вночі. Також синоптики попереджають про ожеледицю у північних, центральних та Харківській областях.

Погода в Києві, як і в інших містах, буде неприємною. Впродовж доби безперервно йтиме мокрий сніг з дощем. Столичні термометри вночі покажуть +1…-1 градус. У світлий час доби температура становитиме +1…+3 градуси. Південно-східний вітер сягатиме 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що до кінця поточного тижня на киян чекає хмарність, дощі зі снігом, місцями зі сніговими зернами, а також температурні гойдалки.