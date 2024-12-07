Эти фамилии давали самым умным украинцам: найдите в списке свою

Некоторые из них говорят сами за себя

Украинские фамилии содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют о том, что они были очень красивыми. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии был умным и благодаря своей сообразительности выделялся на фоне остальных.

О таких родовых именах рассказал исследователь Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Они по сей день сохранили память о характере и выдающихся умственных способностях наших предков.

Благодаря его труду мы знаем о том, что в древности община особенно отмечала тех, кто был очень сообразительным. Такие родовые имена впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.

Фамилии, которые давали самым умным украинцам

Наши предки выделяли умных и сообразительных людей и давали им особые "говорящие" фамилии. Услышав такое родовое имя, окружающие сразу же понимали, что перед ними стоит мудрый человек.

Самыми распространенными фамилиями для умных украинцев были:

Мудрик. Такое родовое имя чаще всего встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Сейчас известно о 3211 носителях этой фамилии.

Такое родовое имя чаще всего встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Сейчас известно о 3211 носителях этой фамилии. Мудрец. Это родовое имя считается редким, поскольку известно лишь о 13 его носителях. Такую фамилию имеют люди, проживающие в Харьковской области.

Это родовое имя считается редким, поскольку известно лишь о 13 его носителях. Такую фамилию имеют люди, проживающие в Харьковской области. Розумнюк. Считается редким и насчитывается лишь 185 его носителей. Фамилия распространена в Киевской области.

Считается редким и насчитывается лишь 185 его носителей. Фамилия распространена в Киевской области. Голова. Его можно часто услышать среди львовян и киевлян. Сейчас насчитывается всего 578 его представителей.

Его можно часто услышать среди львовян и киевлян. Сейчас насчитывается всего 578 его представителей. Мудрак. Фамилию можно часто услышать среди киевлян и днепрян. Ее имеют 2950 украинцев.

Фамилию можно часто услышать среди киевлян и днепрян. Ее имеют 2950 украинцев. Головач . Родовое имя занимает 802 место среди самых распространенных фамилий Украины. 4668 его носителей проживают во всех областях страны.

. Родовое имя занимает 802 место среди самых распространенных фамилий Украины. 4668 его носителей проживают во всех областях страны. Змислий. Такое родовое имя не является очень распространенным среди украинцев и насчитывается всего 70 его носителей. В основном представители этой фамилии живут во Львове.

Такое родовое имя не является очень распространенным среди украинцев и насчитывается всего 70 его носителей. В основном представители этой фамилии живут во Львове. Мудрый. Эта фамилия очень распространена на западе Украины, особенно во Львовской и Тернопольской областях. Ее имеют 1708 человек.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

В древности община особенно отмечала тех, кто не держал зла и помогал ближним. Такие родовые имена впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии указывают, что предок имел особую связь с природой. Это могло передаться и его дальним потомкам, которых защищает сила лесов и рек.