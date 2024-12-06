Міноборони звільнить керівника академії Сагайдачного після скандалу з курсантами

Ситуацію розслідувала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради

Міноборони вирішило звільнити з займаної посади начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Таке рішення в міністерстві прийняли через гучний скандал, що розгорнувся в навчальному закладі.

Курсанти скаржилися на фізичне насильство, булінг та дискримінацію за статевою ознакою. Про звільнення керівника академії повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, пише "Громадське".

"Що стосується Ткачука — рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений", — наголосив заступник міністра оборони.

Проблеми в академії накопичувалися давно. Курсанти скаржилися на відсутність ліків у медпункті та погане харчування. Керівництво змушувало студентів скидатися на "ротну касу" — з цих грошей купували канцтовари, папір та мийні засоби. Вихід за межі закладу дозволяли лише тоді, коли за курсантами приїжджали батьки або дружина.

Ситуація загострилася після того, як 21-річний курсант Олександр Попович, який надав свідчення Тимчасовій слідчій комісії парламенту. Після цього начальник курсу оголосив про проведення службового розслідування щодо курсанта. Зрештою Поповича відрахували з академії нібито за невиконання наказу. Матеріали справи про непокору передали до ДБР.

Курсант подав позов до суду на навчальний заклад. За інформацією ЗМІ, йому також погрожували відправленням "на нуль".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що викладач академії Сухопутних військ "поливав" курсантів нецензурною лайкою. Про це повідомила нардепка Юлія Яцик, яка входить до парламентської тимчасової слідчої комісії з захисту прав військовослужбовців.