Перед Рождеством подорожает один из важнейших продуктов на столах украинцев

Рост цен будет постепенным

В Украине продолжают неумолимо расти цены на хлебобулочные изделия. На это влияют сразу несколько факторов.

Об этом пишет "24 канал". По его данным, перед Рождеством цены на хлеб могут подскочить еще серьезней. Впрочем, как прогнозируют эксперты, рост цен будет постепенным и без больших значений.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина, отмечает, что большинство позиций за последнее время выросли в цене:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 гривны за килограмм (+13,2 %),

хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 гривны за килограмм (+14,2 %),

хлеб ржаной – до 42,67 гривны за килограмм (+14,1 %).

Батон прибавил в цене 14,0 % и стоит сейчас 26,26 гривны за 500 граммов.

Хлебопекарные изделия также устойчиво сохраняют тенденцию постепенного подорожания.

"По данным Госкомстата, только в течение октября-ноября хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал еще на 2,0% – до 49,90 гривны за килограмм, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,9% – до 40,81 гривны за килограмм, хлеб ржаной – на 2,2% – до 42,67 гривны за килограмм. Цена на батон выросла еще на 1,0% – до 26,26 гривен за 500 граммов", — сказала она.

На рост цены, говорится в материале, имели влияние довольно много факторов, главным из которых было подорожание производства из-за роста цены на сырье, электроэнергию и логистику. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, течение декабря хлеб может прибавить в цене 3 – 5%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается удорожание основных и популярных продуктов питания.