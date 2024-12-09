Работник ДБР подал в суд на журналистов за расследование состояния его семьи: подробности

Чиновник заявил, что журналисты безосновательно обвинили его в коррупции

Сотрудник ДБР Александр Говорущак подал иск против "Следствие.Инфо" и журналистки Яны Корнийчук из-за расследования об элитной недвижимости его семьи. Он требует удалить публикацию и выплатить моральную компенсацию в размере 80 тысяч гривен.

В материале речь шла об имуществе семьи должностного лица, которое может стоить 35 миллионов гривен. Как сообщает "Следствие.Инфо", дом жены чиновника стоит втрое больше, чем указано в декларации.

В суде Говорущак заявил, что журналисты использовали непроверенные источники и безосновательно обвинили его в коррупции. По документам его жена, тоже работница ДБР, купила землю за 3 миллиона гривен, а строительство дома стоило 1,45 миллиона. В то же время журналисты нашли доказательства, что участок продавался с готовым домом за 14,5 миллиона гривен.

Тесть и теща Говорущака также приобрели недвижимость в Киеве и в пригороде. Ее стоимость может составить около 20 миллионов гривен. В декларации указано, что тесть неоднократно дарил деньги семье, а теща сдавала им в аренду паркоместо.

Говорущак все еще пользуется служебной квартирой от Офиса генпрокурора, хотя живет в загородном доме. В иске он отметил, что вместе с супругой за годы супружеской жизни заработал более 17 миллионов гривен.

Редактор "Слідства.Інфо" Анна Бабинец отметила, что благодаря иску и приложенным документам журналисты узнали много важных деталей, о которых ранее Говорущак и его родственники отказывались говорить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Безугла и Савченко написали заявления друг на друга в СБУ и ДБР. Савченко вспомнила оппонентке ее скандальные посты и подчеркнула, что Безугла имеет доступ к государственной тайне.