З якими хворобами можна звільнитися з військової служби

На медкомісію мають визначити ступінь обмежень

Під час проходження служби в Збройних Силах України військовослужбовці можуть стикатися з проблемами, пов’язаними зі здоров’ям. Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд, існує перелік хвороб, які можуть стати підставою для звільнення з військової служби.

Про це детальніше розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". Основні хвороби, які можуть бути підставою для звільнення:

серцево-судинної системи , що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів дихання та внутрішньої секреції , що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Також мають право звільнитися зі служби військові, які мають:

захворювання зорової системи , що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів травлення , що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню; хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Юристи підкреслюють, що звільнення зі служби за станом здоров’я можливе лише після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка підтверджує діагноз та визначає ступінь обмежень у виконанні службових обов’язків. У разі звільнення військовий має право на компенсацію відповідно до чинного законодавства.

"Збройні сили України залежать від своїх військовослужбовців, які мають високі вимоги до фізичної та психічної готовності. Вони повинні бути здоровими та готовими виконувати свої обов’язки на високому рівні", — додали правознавці.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з остеохондрозом або сколіозом. Діагноз повинні підтвердити на медкомісії.