С какими болезнями можно уволиться с военной службы
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На медкомиссии должны определить степень ограничений
Во время прохождения службы в Вооруженных Силах Украины военнослужащие могут сталкиваться с проблемами, связанными со здоровьем. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре, существует перечень болезней, которые могут стать основанием для увольнения с военной службы.
Об этом подробнее рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Основные болезни, которые могут быть основанием для увольнения:
- сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Также имеют право уволиться со службы военные, которые имеют:
- заболевания зрительной системы, вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению;
- хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Юристы подчеркивают, что увольнение со службы по состоянию здоровья возможно только после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая подтверждает диагноз и определяет степень ограничений в исполнении служебных обязанностей. В случае увольнения военный имеет право на компенсацию в соответствии с действующим законодательством.
"Вооруженные силы Украины зависят от своих военнослужащих, которые имеют высокие требования к физической и психической готовности. Они должны быть здоровы и готовы выполнять свои обязанности на высоком уровне", — добавили правоведы.
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