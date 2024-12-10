Уже скоро начнет заметать снегом: каких еще сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни

Практически везде пройдут дожди и мокрый снег

В Украину идет циклон с атмосферными фронтами. Начиная со среды, 11 декабря, погода в стране обещает быть влажной и пасмурной.

Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко. По ее словам, практически по всей территории Украины пройдут осадки в виде мокрого снега и дождей. На западе и севере страны местами будет гололед и налипание мокрого снега.

Водителям рекомендуется быть особенно осторожными, поскольку видимость на дорогах будет сложной.

Температура воздуха и ночью и днем ​​будет крутиться вблизи нуля, днем ​​в южной части +4+9, в Крыму до 9+12 градусов. В Киеве в среду ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха ожидается около нуля.

В четверг, 12 декабря, осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится. В пятницу, 13 декабря и в субботу, 14 декабря, в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание и умеренные морозы.

Более теплая погода в Украине будет в воскресенье, 15 декабря. Синоптик рекомендует украинцам теплее одеваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце текущей недели украинцев ожидает похолодание.