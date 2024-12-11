Броньований "Вікінг" рятує українських військових на передовій (фото, відео)

БТР рідше підривається на мінах, завдяки своїй особливій конструкції

І по суші проїде, і по воді пройде — на Донеччині українські військові використовують всюдихід-амфібію BvS10 Viking. Його використовують морпіхи. Передавали українській армії такі БТР з Британії. Там же і вчили ними керувати.

Цей гусеничний БТР відрізняється не тільки чималим запасом ходу, а й гарною живучістю. BvS10 Viking (Bandvagn Skyddad 10) — універсальна гусенична броньована машина-амфібія підвищеної прохідності виробництва BAE System. BvS10 має унікальну зчленовану конструкцію.

БТР може розвивати швидкість до 65 км/год на дорогах, щоправда, українським бійцям вдавалось розігнати і до 75 км/год, може плисти зі швидкістю 5 км/год у воді. Його робоча дальність становить приблизно 500 км на суші. BvS10 може нести корисне навантаження до 6 тонн, захищається кулеметом Browning M2 та гранатометом з димовими гранатами.

BvS10 випускається в кількох варіантах: для перевезення особового складу (вміщує 12 осіб), командна машина, ремонтно-евакуаційна машина тощо. Українські морпіхи отримали БТР BvS10 Viking в 2023 році. В коментарі "АрміяІнформ" командир десантно-штурмової роти 38 бригади "Птаха" розповів, що відзначився "Вікінг" і на Херсонщині, і на Донеччині. Ним доставляли не тільки десант, підвозили снаряди та воду, евакуювали поранених.

БТР BvS10 Viking українських морпіхів

"За рахунок невеликих габаритів БТР є малопомітним, його ворог часто-густо не бачить із-за посадок чи великих кущів, — каже "Птаха", відзначаючи і захист БТР — був наїзд на протитанкову міну і ніхто не постраждав. Уявляєте! Навіть контузії ні в кого не було. Катки Viking тільки пошкодило, тому далі їхати він не міг". Він також пояснив живучість "Вікінгів". Цього добились розподіленням ваги по широкій поверхні гусениць, тому міни детонують не так часто.

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