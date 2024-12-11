Бронированный "Викинг" спасает украинских военных на передовой (фото, видео)

БТР реже подрывается на минах, благодаря своей особой конструкции

И по суше проедет, и по воде пройдет — в Донецкой области украинские военные используют вездеход-амфибию BvS10 Viking. Его используют морпехи. Передавали украинской армии такие БТР из Британии. Там же и учили ими управлять.

Этот гусеничный БТР отличается не только немалым запасом хода, но и хорошей живучестью. BvS10 Viking (Bandvagn Skyddad 10) – универсальная гусеничная бронированная машина-амфибия повышенной проходимости производства BAE System. BvS10 имеет уникальную сочленённую конструкцию.

БТР может развивать скорость до 65 км/ч, правда, украинским бойцам удавалось разогнать и до 75 км/ч, может плыть со скоростью 5 км/ч в воде. Его рабочая дальность составляет примерно 500 км на суше. BvS10 может нести полезную нагрузку до 6 тонн, защищается пулеметом Browning M2 и гранатометом с дымовыми гранатами.

BvS10 выпускается в нескольких вариантах: для перевозки личного состава (вмещает 12 человек), командная машина, ремонтно-эвакуационная машина и т.д. Украинские морпехи получили БТР BvS10 Viking в 2023 году. В комментарии "АрмияИнформ" командир десантно-штурмовой роты 38 бригады "Птица" рассказал, что отличился "Викинг" и в Херсонской области, и в Донецкой области. Им доставляли не только десант, подвозили снаряды и воду, эвакуировали раненых.

БТР BvS10 Viking украинских морпехов

"За счет небольших габаритов БТР малозаметен, его враг сплошь и рядом не видит из-за посадок или больших кустов, — говорит "Птица", отмечая и защиту БТР — был наезд на противотанковую мину и никто не пострадал. Представляете! Даже контузии нет у кого не было. Катки Viking только повредило, поэтому дальше ехать он не мог”. Он также объяснил живучесть "Викингов". Этого добились распределением веса по широкой поверхности гусениц, поэтому мины детонируют не так часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шведские танки и БМП используют украинские военные в Курской области. Одну из БМП вообще называют "лучшей в мире".