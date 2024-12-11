Скромный памятник и его подпись на надгробке: где похоронен и как выглядит могила "Иполита" Юрия Яковлева

Народный артист СССР похоронен на Новодевичьем кладбище

Известный советский и российский актер театра и кино Юрий Яковлев известен по своим ролям в таких лентах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию, которые стали культовыми. При жизни он сыграл более 100 ролей.

Не стало актера 30 ноября 2013 года. Он скончался в больнице после продолжительной болезни." Телеграф" расскажет, где похоронен Юрий Яковлев и как выглядит его могила.

Что известно о Юрии Яковлеве

Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве в семье юриста и медсестры. Во время Второй мировой войны семью эвакуировали в Уфу, где юный Юрий работал в военном госпитале. После войны он вернулся в Москву, где, увлекаясь дипломатией, сначала планировал вступить в МГИМО. Однако в 1948 году он неожиданно для себя подал документы в театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1952 году.

После окончания учебы Яковлев присоединился к Московскому театру им. Евгения Вахтангова, где он служил до конца своей жизни. На сцене он играл в таких спектаклях, как "Чайка" А. Чехова, "Ричард III" В. Шекспира и "Идиот" по Достоевскому.

В кино Яковлев дебютировал в албанском художественном фильме "Великий воин Албании Скандербег", получивший премию на 7-м Каннском кинофестивале. Первой большой ролью стала роль князя Мышкина в фильме "Идиот".

В последние годы актер не снимался в кино. Последней ролью стала роль состарившегося Иполита в фильме-продолжении "Иронии судьбы". Его снимали спустя 32 года после выхода первого фильма.

Похороны Юрия Яковлева

Панихида состоялась в Театре Вахтангова, где актер работал с самого начала карьеры. В зале прощания было много людей, а очередь поклонников стояла на Арбате. Семья актера просила, чтобы никто не произносил торжественные речи, но звучали записанные стихи Яковлева.

Могила Юрия Яковлева

Юрий Яковлев похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила выглядит довольно скромно среди могил других актеров, которые похоронены на этом кладбище. Белый крест, минималистичный надгробие из серого камня и портрет артиста, стоящего сбоку. На надгробии вырезана подпись Юрия Яковлева — он словно расписался после финального представления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Анны Ахматовой. Российская поэтесса украинского происхождения не любила Украину и Тараса Шевченко.