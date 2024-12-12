Украине нужны десятки тысяч дронов глубокого поражения: что может предложить Минобороны (фото, видео)

Украинские производители имеют потенциальные и уже работающие разработки

Украина активно использует воздушные, наземные и морские беспилотники для обороны России. В Минобороны отчитались, что за 2024 год уже передали в Сил обороны более 1,2 млн разных дронов. Среди них 6 тысяч – ударные дроны глубокого поражения.

В Минобороны назвали несколько примеров — Ан-196 "Лютый" и Firepoint. Однако Украина использует и разрабатывает гораздо больше вариантов. Также отмечается, что на первую четверть 2024 уже законтрактовали около 30 тысяч "ночных" и дальнобойных дронов, поэтому потребность в беспилотниках, которые могут лететь сотни километров и поражать цели в Крыму и РФ. "Телеграф" собрал, что известно об украинских наиболее часто используемых дальнобойных дронах. Отметим, что об упомянутом Минобороны Firepoint информации в открытых источниках нет. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал в интервью, что у Украины есть дроны с дальностью 1800 км, однако модель не называл. Кандидатов несколько.

Ударные дроны Ан-196 "Лютий"

Дрон "Лютый" перед запуском

Первое применение было в мае 2023 года по российской нефтебазе в деревне Волна на Таманском полуострове. Это дрон, который может нести боевую часть весом 50-75 кг и пролететь 800 км или даже больше. Некоторые источники сообщают о дальности поражения в 1500 км.

UJ-26 "Бобер"

На "Бобров" собирали волонтеры

Первое применение — также в мае 2023 года, вероятнее всего именно "Бобер" поразил Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Подробные характеристики не сообщаются, однако боевая часть может весить до 20 кг. Особенности дрона — аэродинамическая форма "утка". Дальность оценивают в 800–1400 км.

"Морок"

Дрон "Морок"

В октябре 2023 года на "Морок" собирали деньги СБУ и волонтеры. Озвучили основные характеристики – дальность полета 800 км и вес боевой части – 30 кг.

UJ-22 Airborne

Дрон UJ-22 Airborne

Этот дрон имеет максимальный радиус действия в 800 км. Боевая часть – 82-мм мины до 20 кг. Крейсерская скорость – 120 км/ч, максимальная 160 км/ч. Считается, что именно ими в апреле 2024 был атакован завод по сбору беспилотников-камикадзе "Шахед" в Татарстане.

Сокол-300

Это перспективная разработка, способная лететь на 1300-3300 км в зависимости от типа двигателя с максимальной скоростью 580 км/ч. Его представили еще четыре года назад, однако о запуске в серийное производство не сообщалось. Вооружение – управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.

"Телеграф" рассказывал, что в Украине запустили серийное производство ракето-дронов "Ад". Также есть подобная дальнобойная разработка "Паляница" и "Рута".