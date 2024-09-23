Ми в глухому куті: в "Охматдиті" розповіли, що зараз з грошима на відновлення

Триває слідство

Росіяни ракетним ударом знищили цілий корпус медзакладу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Люди з усієї України та світу жертвували кошти на його відбудову, через скандали навколо цих коштів навіть відсторонили гендиректора Віктора Жовніра, проте зараз доступу до них коштів немає.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповів тимчасовий виконувач обовʼязків гендиректора "Охматдиту" лікар Олександр Урін: "Скандал навколо тендеру завдав більше шкоди, аніж ракетний удар"

"Гроші знаходяться у фонду, він є суб’єктом, що не підпорядковується ні МОЗу, ні "Охматдиту", і він може розв'язувати питання витрати коштів на лікарню самостійно. У представників фонду є сумніви щодо цільового використання. Тому і постали питання, як повернути кошти, як їх перерахувати на рахунки "Охматдиту". Наразі йде слідство, правоохоронні органи постійно запитують у нас масиви документів, які ми їм надаємо як є. Я тримаю під рукою величезні стоси цих паперів. Найближчим часом вони дадуть свою характеристику і пояснять, що відбулося і як нам рухатись далі", — пояснив він.

В.о гендиректора "Охматдиту" додав, що зараз ведеться велика робота Ради з відновлення "Охматдиту", що сформована з багатьох людей, які були найбільшими донорами, представниками гільдії архітекторів, будівельників та й взагалі людей, дотичних до цієї проблеми. Крім того, вже відбулося декілька зустрічей з фондом — останню було проведено минулого тижня.

"Поки ситуація, як на мене, зайшла у глухий кут. Консенсусу ще не досягнуто. Незалежно від цих складнощів, головним пріоритетом має залишатися здоров’я та життя маленьких пацієнтів", — резюмував Урін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у складі засновників фонду "Охматдит — здорове дитинство" відбулися перестановки. Ці люди мають неоднозначну репутацію.