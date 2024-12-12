Зеленский рядом с Иисусом. Сеть поразили рисунки современного художника (фото)

Он рисовал и Трампа, и Бандеру

Сеть всколыхнули рисунки одного из художников, на которых он в основном изображает президента Украины Владимира Зеленского, его жену и военных.

Художник Кристиян Гуменяк на своей странице в Facebook почти ежедневно выкладывает рисунки, однако последние картины изображают президента и первую леди на фоне божественных фигур.

Так, на одной из картин Зеленский стоит рядом с плачущим Иисусом. Президент изображен в скорби и с болью в глазах. Как отмечает сам автор, он пытался показать силу этих двух фигур и их большую роль в жизни украинцев.

Первую леди Елену Зеленскую Гуменяк изобразил рядом с Богоматерью. Они обе молятся и заботятся о страдающих, объясняет автор.

Отметим, что президента Украины художник несколько раз изображал рядом с Иисусом, отмечая: "Я нарисовал Господа Иисуса, который воюет за Украину, и самого близкого к нему президента в истории Украины".

Добавим, что художник рисует и известных деятелей Украины: Кузьму Скрябина, Степану Бандеру, военного Да Винчи и тому подобное. Большинство рисунков выполнены карандашом, и полистав страницу Гуменяка, можно увидеть, как растет его мастерство, а также то, что он много внимания уделяет Зеленскому.

Да Вінчі

Степан Бандера

Дональд Трамп

В сети пользователи в восторге и от мастерства автора, и он его таланта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленского много критиковали из-за его неофициального стиля на встречах с главами других государств, ведь с начала войны он перестал одевать костюмы, предпочтя более повседневный стиль.