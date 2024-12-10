Путін захоче собі ще й Дніпро. Військовий пояснив, в чому найбільша загроза просування росіян

Путін не зупиниться на окупації Донбасу

Стрімке просування росіян на Покровському напрямку та наближення до Покровська викликає чимало загрозу наступу на Дніпропетровщину.

Про це пише командир взводу 24ОШБ "Айдар", мер Генічеська Бунятов Станіслав "Осман". За його словами, лідер РФ Володимир Путін не зупиниться на окупації Донбасу.

"Всі вже змирились з тим, що окупанти зайдуть в Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області. Дніпровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші", — каже військовий.

Зауважимо, що від лінії фронту до Дніпропетровської області залишилось майже 11 км.

Він наголошує, що навіть прорив кордону цієї області дорого коштуватиме Україні, а особливо за столом переговорів.

"Як тільки росіяни зайдуть в Дніпровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її у РФ", — додає Осман.

Водночас після окупації селища Шевченко можливий прорив противника в напрямку траси Павлоград – Покровськ, щоб охопити місто з флангу, каже лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Сьогодні штурми поки на паузі, через погані погодні умови росіяни зупинили просування, але по перехопленнях зрозуміло, що задум рухатися далі є. І з урахуванням рельєфу цей рух можливий на північ або на північний захід від Шевченко", – повідомляє військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Дніпропетровщина може стали легкою здобиччю для РФ.