Кто в Украине может досрочно выйти на пенсию: проверьте список категорий

Льготы определены статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — на пять лет раньше, то есть с 55-и. А некоторые женщины могут выйти на пенсию даже до достижения 50 лет, независимо от возраста и стажа.

Есть ряд профессий, которые дают гражданам такую возможность. Об этом пишет издание "На пенсии".

Отмечается, что снижение пенсионного возраста распространяется, в частности, на водителей городского транспорта, работниц текстильных предприятий, работников сельского хозяйства и других категорий. Льготы определены статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Все указанные виды досрочных пенсий рассчитываются на общих основаниях, в зависимости от общего стажа и зарплаты человека. А именно, речь идет о следующих профессиях:

Трактористы и доярки. Они могут получить пенсию в 55 лет при наличии 30 лет стажа, из которых 20 лет – на соответствующей работе. А женщины этих профессий могут выйти на пенсию в 55 лет, имея 25 лет стажа (для трактористок – 15 лет на работе) и выполняя нормы обслуживания, которые должно установить предприятие.

Работники текстильного производства. Женщины, которые заняты на текстильном производстве (на станках и машинах), могут выйти на пенсию в 55 лет, имея не менее 20 лет стажа на указанных работах.

Водители. Речь идет о водителях городского транспорта и тяжеловесных автомобилей. Они могут выйти досрочно на пенсию в 55 лет, если имеют соответствующий стаж: для мужчин – 30 лет общего стажа, из которых 12,5 лет – на указанной работе, для женщин – 25 лет, из которых 10 лет – на той же работе.

К слову, Многодетные женщины. Если они работают в сельском хозяйстве и воспитали более пяти детей до 14 лет, тогда могут получить пенсию независимо от возраста.

Важно учесть, что на этом список категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию по возрасту, не заканчивается. Также льготы также имеют родители детей с инвалидностью или орфанными заболеваниями, родители и жены (супруги) погибших участников боевых действий, лица, уволенные за полтора года до достижения пенсионного возраста, и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине введут накопительные пенсии.