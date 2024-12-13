Бурштин без тепла та світла: яка ситуація в місті після атаки РФ, де він знаходиться (карта)

Робота цієї ТЕС є важливою для регіону

У п'ятницю, 13 грудня, російські війська обстріляли Україну "шахедами" та крилатими ракетами. Росія атакувала Івано-Франківщину, зокрема, вибухи лунали в Бурштині. Там зникло світло, ворог нібито поцілив у Бурштинську ТЕС

Про це повідомляють місцеві пабліки Івано-Франківська. Місцеві жителі повідомили, що окрім електроенергії зникла вода та опалення.

"У Бурштині також почало зникати світло. Підписники з Бурштина також повідомляють, що у них зникла вода та опалення", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Бурштин

Росіяни влаштували масштабну ракетну атаку на Україну, під ударом були енергетичні об'єкти. В "Укренерго" повідомили про збільшення обсягів відключень світла через наслідки обстрілу. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом.

У місті Бурштин розташована одна із ТЕС України – Бурштинська. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго". Станцію вже обстрілювали навесні 2024 року, а також восени 2022 року. Робота цієї ТЕС є важливою для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України.

Ракетний обстріл — що відомо

На тлі довгої атаки "Шахедами" РФ масовано запустила по Україні ракети різних типів. Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи лунали у багатьох регіонах України.

Основна маса ракет атакувала західні регіони. Є влучання, на жаль. Братчук повідомив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" писав, що у квітні 2024 року, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.