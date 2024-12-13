"Тунгуска" против "Шахедов": что советская зенитка может противопоставить современному ударному дрону (видео)

"Тунгуска" имеет две автоматические пушки и ракетную установку.

Российские войска почти каждый день атакуют Украину дальнобойными дронами типа Shahed или "Герань". Для защиты от них используют зенитные самоходные установки Gepard и не только.

Однако у Украины есть остатки советского вооружения, которые способны противостоять этим беспилотникам. Это зенитные пушечно-ракетные комплексы 2С6 "Тунгуска". Defense Express отмечает, упоминания об этом в информационном пространстве почти нет, кроме репортажа с позиций ПВО Сухопутных войск.

Точное количество имеющихся "Тунгусок" в ВСУ неизвестно, их может быть около 75. Отмечается, что на машине, показанной в видео — две отметки о сбитых дронах Shahed.

Во время охоты на дроны, оператор видит не только их, но и все что вокруг. Если параметры цели совпадают — ее сопровождают до входа в зону поражения. Обнаружить вражеский дрон помогают две антенны, первая из которых — станция обнаружения. "Она в боевом положении поднимается, вращается по кругу на 360° сканируя пространство вокруг себя и на ИКО (информационный экран) отображаются цели. Тогда антенна ССЦ, которая находится у нас впереди, будет сопровождать цель. С нее уже информация будет перетекать на компьютер, который будет обрабатывать информацию. Когда мы нажмем на кнопочку "Пуск", снаряды полетят в нужном направлении", — рассказывает один из членов экипажа.

"У Тунгуски есть два вооружения – это ракеты управляемые, машина позволяет иметь на борту восемь таких ракет, также мы имеем два зенитных автомата 30-го калибра", — объясняет военный.

Характеристики 2С6 "Тунгуска"

Дальность поражения – до 4 км, зенитными ракетами – до 8 км

Высота целей – до 3,5 км

Экипаж — 4 человека

Вооружение – две 30-мм пушки 2А38 и две спаренные пусковые установки ЗУР 9М311.

Темп огня 5000 выстр/мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если "Шахед" не сбить, он может летать в небе часами, вплоть до суток. Достичь более длительного полета россиянам удалось благодаря уменьшению боевой части — такие дроны должны истощать украинскую ПВО.