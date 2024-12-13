Чому старшокласники масово виїжджають з України? Перший освітній омбудсмен назвав дві причини

Очільникам держави бракує стратегічного державницького мислення, каже Сергій Горбачов

Масовий виїзд старшокласників за межі України відбувається через провал державою інформаційної політики, а не тому, що вчителі не сформували в них почуття патріотизму. Замість навчання дітей вчителі змушені займатися невластивими школі функціями.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Він пояснив, що школа має відчути, що потрібна державі.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

— Учителя "виновны" в том, что на них навалили столько всего: идиотских конкурсов, отчетов, абсолютно ненужных процедур. А что учителям действительно нужно? Учителям нужна нормальная зарплата и условия труда: обустройство кабинетов, безопасность, гаджеты, [нормальное] отношение со стороны администрации. Якщо лунає цифра 300 тисяч (неофіційно озвучують цифру в 300 тисяч випускників, які покинули Україну. – Ред.), то це практично половина всіх дітей в старших класах (в Україні близько чотирьох мільйонів школярів, в паралелях 10-11 класів навчається приблизно 600-700 тисяч). Це дуже великі цифри. Хоча я не думаю, що вони є реальними, але проблема існує. Дійсно, батьки відправляють дітей за кордон, бо не хочуть, щоб вони пішли служити й захищати Україну, — експерт з питань освіти називає основну проблему.

На його думку, в цьому винні не педагоги, а насамперед держава.

— Для держави освіта не була, не є і, побоююся, довго не буде пріоритетом, — вважає колишній освітній омбудсмен. — Держава сприймає освіту, насамперед, як статтю витрат, а не як інвестицію в майбутнє. Це головна проблема. Все впирається в гроші. Очільникам, які вирішують дати чи не дати гроші в освіту, дуже не вистачає стратегічного державницького мислення. Зараз практично вся соціальна галузь, освіта в тому числі, підтримується за рахунок допомоги наших партнерів. Це величезні гроші, але я не розумію, чому ці гроші не витрачаються так, щоб підтримати освіту.

Сергія Горбачова сильно дивує і викликає нерозуміння, коли говорять, що винні вчителі.

— Вчителі "винні" у тому, що на них навалили стільки всього: ідіотських якихось конкурсів, звітів, абсолютно непотрібних процедур. А що вчителям дійсно потрібно? Вчителям потрібна нормальна зарплата і забезпечення умов праці: облаштування кабінетів, безпека, гаджети, [нормальне] ставлення з боку адміністрації.

Експерт відкидає звинувачення МОНу на адресу школи, що вчителі не розвіяли страхи батьків про мобілізацію старшокласників.

— За комунікаційну політику держави відповідає не школа, а зовсім інші державні установи. Якщо держава не вміє говорити з людьми, не вміє пояснювати важливість таких речей, то до чого тут школа? — каже про другу причину масового виїзду з України старшокласників перший освітній омбудсмен. — Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс, школа має навчати! Але щоб школа могла нормально навчати, і в тому числі, формувати патріотизм, готовність захищати Батьківщину, школа має відчувати, що вона потрібна державі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Раді назвали чотири причини виїзду старшокласників за кордон.