Почему старшеклассники массово уезжают из Украины? Первый образовательный омбудсмен назвал две причины

Руководству государства не хватает стратегического государственного мышления, говорит Сергей Горбачев

Массовый выезд старшеклассников за пределы Украины происходит из-за провала государством информационной политики, а не потому, что учителя не сформировали у них чувство патриотизма. Вместо обучения детей учителя вынуждены заниматься несвойственными школе функциями.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Он объяснил, что школа должна почувствовать, что нужна государству.

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— Если звучит цифра 300 тысяч (неофициально озвучивают цифру в 300 тысяч выпускников, покинувших Украину. — Ред.), то это практически половина всех детей в старших классах (в Украине около четырех миллионов школьников, в параллелях 10-11 классов обучается примерно 600-700 тысяч). Это очень большие цифры. Хотя я не думаю, что они реальны, но проблема существует. Действительно, родители отправляют детей за границу, потому что не хотят, чтобы они пошли служить и защищать Украину, — эксперт по вопросам образования называет основную проблему.

По его мнению, в этом виноваты не педагоги, а, прежде всего, государство.

— Для государства образование не было, не являетсяи, боюсь, долго не будет приоритетом, — считает бывший образовательный омбудсмен. — Государство воспринимает образование прежде всего как статью расходов, а не как инвестицию в будущее. Это главная проблема. Все упирается в деньги. Руководителям, которые решают дать или не дать деньги на образование, очень не хватает стратегического государственного мышления. Сейчас практически вся социальная отрасль, образование в том числе поддерживается за счет помощи наших партнеров. Это огромные деньги, но я не понимаю, почему эти деньги не тратятся так, чтобы поддержать образование.

Сергея Горбачева сильно удивляет и вызывает непонимание, когда говорят, что виноваты учителя.

— Учителя "виноваты" в том, что на них навалили столько всего: идиотских конкурсов, отчетов, абсолютно ненужных процедур. А что учителям действительно нужно? Учителям нужна нормальная зарплата и условия труда: обустройство кабинетов, безопасность, гаджеты, [нормальное] отношение со стороны администрации.

Эксперт отвергает обвинения МОН в адрес школы, что учителя не развеяли страхи родителей о мобилизации старшеклассников.

— За коммуникационную политику государства отвечает не школа, а другие государственные учреждения. Если государство не умеет разговаривать с людьми, не умеет объяснять важность таких вещей, то при чем тут школа? — говорит о второй причине массового выезда из Украины старшеклассников первый образовательный омбудсмен. — Школа не должна обеспечивать мобилизационный ресурс, школа должна учить! Но чтобы школа могла нормально учить, и в том числе формировать патриотизм, готовность защищать Родину, школа должна чувствовать, что она нужна государству.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Раде назвали четыре причины выезда старшеклассников за границу.