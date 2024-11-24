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Третя дівчинка померла через отруєння грибами на Тернопільщині (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Третя дівчинка померла через отруєння грибами на Тернопільщині (фото) Новина оновлена 24 листопада 2024, 19:51

За життя дитини лікарі боролися майже місяць

Одна з дівчаток із родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині, померла у лікарні. Внаслідок фатальної помилки вже помер батько сімейства, її сестра та дівчинка, яка в цей час була в гостях.

Про це повідомляє пресслужба Копиченецької міської ради у Facebook. Загиблу дівчинку звуть Марія Микульська, їй було лише 13 років.

"Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася у школі. Вічна пам’ять ангелу, Маша назавжди залишиться у наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, отруєння грибами сталося у багатодітній родині 27 жовтня. Батько сімейства, 59-річний чоловік, назбирав та приготував гриби, якими нагодував себе та сімох дітей, включаючи дівчинку, яка прийшла в гості до подруги.

Погано їм стало того ж дня, але мати звернулася до лікарів лише 30 жовтня. Вже 1 листопада стало відомо, що чоловік помер у лікарні, а наступного дня померла трирічна дівчинка.

11 листопада не стало дівчинки, яка прийшла у гості. 13-річну Вікторію Михальчук лікарі врятувати не змогли.

Теги:
#Отруєння #Тернопільська область #Гриби