Замість Парижу — Львів: де знімали сцени фільму "Д’Артаньян та три мушкетери" і як виглядають локації зараз

Головні сцени знімалися не лише у Львові, а й в області

У 1978 році режисер Одеської кіностудії Георгій Юнгвальд-Хількевич розпочав створення трисерійного мюзиклу за знаменитим романом французького письменника Олександра Дюма — "Д’Артаньян та три мушкетери", який заборонено до показу в Україні через акторів-путіністів.

Для зйомок більшості паризьких сцен було обрано Львів. Навіть не всі корінні львів’яни сьогодні зможуть одразу впізнати вулиці рідного міста.

Бернардинський монастир

Бернардинський монастир зведено 1620 року. Саме у дворі монастиря д’Артаньян, прямуючи до Парижа, зустрічає графа Рошфора та гвардійців кардинала у містечку Менг на Луарі.

Сутичка із гвардійцями з оточення Рошфора розгортається на галереї монастиря.

Свірзький замок

Основними місцями зйомок стали різні локації старовинного міста та селища Свірж, що за 44 кілометри від Львова у Перемишлянському районі. Це село відоме замком XVII століття, який уперше з’являється у фільмі у сцені прощання Д’Артаньяна з батьком.

Палац Потоцьких

Д’Артаньян прибуває до резиденції капітана де Тревіля, щоб вступити до роти королівських мушкетерів. У цій ролі виступає палац Потоцьких на вулиці Коперника, де також проходять тренування мушкетерів.

Фото: wikipedia

Вірменський собор

Потрійна дуель Д’Артаньяна з Атосом, Портосом та Арамісом проходить у Парижі, біля монастиря Дешо. У Львові роль французької обителі виконав двір Вірменського собору.

Це одна з найстародавніших будівель міста. Відкриту аркаду-галерею, що знаходиться поряд із південною стіною храму, зведено у 1437 році.

Фото: wikipedia

Будинок вчених

Резиденцію Рішельє у Парижі у фільмі виконав Будинок вчених, розташований на вулиці Листопадового чину, 6 у Львові. На фото нижче можна побачити й кіноляп — електричних світильників не було у XVII столітті.

Собор святого Юра

З’являється на екрані, коли мушкетери залишають резиденцію де Тревіля. У кадрі можна побачити сходи та ворота собору.

Вулиця Сніжна, 5

Коли д’Артаньян вперше прибуває до Парижа, перед нами постає львівська Сніжна вулиця, 5, де розташований будинок галантерейника Бонасьє, а також будинок майбутньої коханої мушкетера — Констанції.

Підгорецький замок

Став місцем дії Паризької Ратуші, де проходив бал з Марлезонським балетом. Саме сюди з боєм прорвався д’Артаньян із підвісками королеви, щоб встигнути передати їх Анні Австрійській.

В Україні знімали чимало відомих фільмів. Раніше "Телеграф" писав про найвідомішу локацію радянської комедії "Королева бензоколонки".