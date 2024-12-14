Вместо Парижа — Львов: где снимали сцены фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" и как выглядят локации сейчас

Главные сцены снимались не только во Львове и области

В 1978 году режиссер Одесской киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич приступил к созданию трехсерийного мюзикла по знаменитому роману французского писателя Александра Дюма — "Д'Артаньян и три мушкетера", который запрещен к показу в Украине из-за актеров-путинистов.

Для съемок большинства парижских сцен был выбран Львов. Даже не все коренные львовяне сегодня смогут сразу узнать улицы родного города.

Бернардинский монастырь

Бернардинский монастырь возведен в 1620 году. Именно во дворе монастыря д'Артаньян, направляясь в Париж, встречает графа Рошфора и гвардейцев кардинала в городке Менг на Луаре.

Стычка с гвардейцами из оцепления Рошфора разворачивается на галерее монастыря.

Свиржский замок

Основными местами съемок стали различные локации старинного города и поселка Свирж, находящегося в 44 километрах от Львова в Перемышлянском районе. Это село знаменито замком XVII века, который впервые появляется в фильме в сцене прощания Д'Артаньяна с отцом.

Дворец Потоцких

Д'Артаньян прибывает в резиденцию капитана де Тревиля, чтобы поступить в роту королевских мушкетеров. В этой роли выступает дворец Потоцких на улице Коперника, где также проходят тренировки мушкетеров.

Фото: wikipedia

Армянский собор

Тройная дуэль Д'Артаньяна с Атосом, Портосом и Арамисом проходит в Париже, у монастыря Дешо. Во Львове роль французской обители исполнил двор Армянского собора.

Это одно из самых старинных зданий города. Открытую аркаду-галерею, которая находится рядом с южной стеной храма, возведены в 1437 году.

Фото: wikipedia

Дом ученых

Резиденцию Ришелье в Париже в фильме исполнил Дом ученых, расположенный на улице Ноябрьского чина, 6, во Львове. На фото ниже можно заметить и киноляп — электрических светильников не было в XVII веке.

Собор святого Юра

Появляется на экране, когда мушкетеры покидают резиденцию де Тревиля. В кадре можно заметить лестницу и ворота собора.

Улица Снежная, 5

Когда д'Артаньян впервые прибывает в Париж, перед нами предстает львовская улица Снежная, 5, где расположен дом галантерейщика Бонасье, а также дом будущей возлюбленной мушкетера — Констанции.

Подгорецкий замок

Стал местом действия Парижской Ратуши, где проходил бал с Марлезонским балетом. Именно сюда с боем прорвался д'Артаньян с подвесками королевы, чтобы успеть передать их Анне Австрийской.

В Украине снималось немало известных фильмов. Ранее "Телеграф" писал о самой известной локации советской комедии "Королева бензоколонки".