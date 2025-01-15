Провідник не пускав військового у вагон? Що відомо про конфлікт на вокзалі в Івано-Франківську
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Невідомо куди слідував поїзд і чому провідник не пускав чоловіка у вагон
В Івано-Франківську на пероні залізничного вокзалу стався конфлікт між військовослужбовцем та провідником поїзда.
Під час посадки провідник не пускав у вагон військового із собакою. Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".
На кадрах видно, як провідник, застосовуючи фізичну силу, хапав військовослужбовця за одяг, перешкоджаючи його посадці у вагон. Він також намагався викинути речі пасажира.
Свої дії працівник "Укрзалізниці" припинив лише після того, як помітив, що його знімають на відео.
Автор ролика у титрах написав, що провідник йому погрожував. Також у публікації повідомляється, що корпорація вже розшукала оператора.
Куди прямував поїзд та причина такої поведінки провідника невідомі.
"Телеграфу" поки що не вдалося отримати коментарі пресслужби "Укрзалізниці".
Раніше в Києві спалахнув скандал через те, що в одному з ресторанів відмовилися обслуговувати військовослужбовця. Йдеться про заклад Noice у Подільському районі.