Провідник не пускав військового у вагон? Що відомо про конфлікт на вокзалі в Івано-Франківську

Невідомо куди слідував поїзд і чому провідник не пускав чоловіка у вагон

В Івано-Франківську на пероні залізничного вокзалу стався конфлікт між військовослужбовцем та провідником поїзда.

Під час посадки провідник не пускав у вагон військового із собакою. Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

На кадрах видно, як провідник, застосовуючи фізичну силу, хапав військовослужбовця за одяг, перешкоджаючи його посадці у вагон. Він також намагався викинути речі пасажира.

Свої дії працівник "Укрзалізниці" припинив лише після того, як помітив, що його знімають на відео.

Автор ролика у титрах написав, що провідник йому погрожував. Також у публікації повідомляється, що корпорація вже розшукала оператора.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Куди прямував поїзд та причина такої поведінки провідника невідомі.

"Телеграфу" поки що не вдалося отримати коментарі пресслужби "Укрзалізниці".

Раніше в Києві спалахнув скандал через те, що в одному з ресторанів відмовилися обслуговувати військовослужбовця. Йдеться про заклад Noice у Подільському районі.