Что означают слова, которые украинцы чаще всего искали в Google в течение 2024 года

8 самых популярных слов, ставших популярными в Украине

В Украине и мире заканчивается 2024 год. Он был непростым, но запомнился большими событиями, новыми терминами и трендами.

"Телеграф" расскажет, что это за слова, которые искали люди в Google в течение всего года. А также что они означают.

Среди самых популярных поисковых запросов в Google в 2024 году фигурирует аббревиатура МСЭК – Медико-социальная экспертная комиссия. Этим учреждением никто из рядовых граждан не интересовался до 4 октября. В тот день ДБР задержала уже экс-руководительницу Хмельницкого областного МСЭК, подозреваемую в незаконном обогащении, Татьяну Крупу.

Справка ОК-7 — украинцы массово гуглили, что это за документ. Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос.

В основном используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.п. Справку выдает Пенсионный фонд Украины.

Новый тренд — квадроберы — тоже вызвал немало вопросов у украинцев, массово искавших в Google, что это. Квадроберы — это люди, а чаще подростки, подражающие поведению животных. Так называемая квадробика – это вид спорта, возникший в Японии. Во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные. Тренд начал стремительно набирать популярность по всему миру, в том числе и в Украине. Квадроберы на лице носят маску, на руках перчатки в форме кавычек, а сзади прицеплен искусственный хвост.

Чиназес – еще одно слово, услышав которое хочется сразу зайти в Google. Чиназес (или чиназес) – это современный молодежный сленг, обозначающий приятные и радостные ощущения, восхищения или одобрения. Оно используется для описания положительных моментов или выражения благодарности и наслаждения. Например, молодежь может сказать: "Этот концерт был просто чиназес!" или "Твой подарок — это чиназес!". Пока нет окончательной версии того, откуда пошло это слово.

Трендом в соцсетях стал дубайский шоколад. Это лакомство приобрело бешеную популярность благодаря TikTok, где видео с хрустом этой уникальной шоколадки становятся вирусными и собирают миллионы просмотров. В составе десерта — молочный шоколад с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи, традиционным для арабских десертов.

Популярным запросом оказалось словосочетание "сквиш-лапка". Это игрушка-антистресс в виде кавычки животного. Выбор этой игры разнообразен — можно приобрести в любом цвете и размере.

Интересовались и украинцы и тем, что такое террикони. Это искусственные горы (холмы), которые образуются вследствие накопления горных отходов, остающихся после добычи полезных ископаемых. Чаще они появляются в промышленных регионах, где активно ведется добыча угля, металлических руд или других ресурсов. В Украине терриконы можно увидеть в Донбассе, а также во Львовско-Волынском угольном бассейне.

Среди топ-запросов есть и слово "тюбинг". Это — катание на надувной камере.

Снежный состоит, как правило, в съезде с заснеженных склонов и снежных трасс или катании по снежной поверхности. Водный в свою очередь можно разделить на несколько категорий: летний тюбинг (катание на специально обустроенных тюбинговых трассах, которые постоянно увлажняются для уменьшения трения).

Ранее "Телеграф" писал, как правильно говорить по-украински о чем-то устаревшем.