Зима уже уходит? Какой погоды ждать в 5 крупных городах Украины

Синоптики озвучили прогноз погоды в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове

Во вторник, 17 декабря, в Украине будет облачная погода. Осадки в виде снега и дождя выпадут в разных регионах государства.

О том, какая будет погода в понедельник, рассказывает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

Минимальная температура воздуха в Киеве будет +3 градуса, а максимальная – +6 градусов. Ночью будет облачно, утром будет облачно с прояснениями. В 15:00 будет кратковременный дождь и переменная облачность.

Харьков

В Харькове минимальная температура будет +2 градуса, максимальная – +4 градуса. Ночью будет облачно с прояснениями, в 9 часов утра переменная облачность, с 12:00 до 15:00 будет мелкий дождь.

Одесса

Минимальная температура в Одессе будет +8 градусов, максимальная – +11 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность.

Днепр

В Днепре минимальная температура воздуха +3 градуса, максимальная – +6 градусов. Днем будет сильный дождь — он будет продолжаться до вечера. Облачная погода продержится в Днепре весь день.

Львов

Максимальная температура воздуха во Львове будет +7 градусов, а минимальная — +6 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода до конца недели в Украине и долго ли продержится морозная зима.