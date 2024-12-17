Кого з чоловіків не можуть забронювати від мобілізації

Багато залежить від спеціальності, яку отримали в армії

Критично важливі підприємства в Україні мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Однак не всі можуть отримати таку відстрочку.

Так, не зможуть забронювати військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського і старшинського складу, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності (ВОС). Вони визначені відповідно до Наказу № 317.

Дефіцитні військово-облікові спеціальності:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування";

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності";

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів";

233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності";

403 "Спеціальності проводового зв'язку";

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання";

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів";

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними";

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Також бронь від мобілізації не можуть отримати громадяни офіцерського складу з наступними групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

Проте дефіцитними Генштаб визнав у групі 06 такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Інші ВОС групи 06 бронюються.

Є виключення і в групі 46 дефіцитними, а саме офіцерські ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Решта спеціальностей групи 46 може бронюватися.

Крім того, відповідно до чинного законодавства, отримати бронь не можуть:

чоловіки, які не підлягають бронюванню (призовники, резервісти, зняті або виключені з військового обліку);

молодші за 18 років або старші за 60 років;

ті, хто не працевлаштований офіційно на підприємстві;

особи, які відсутні у Реєстрі військовозобов’язаних.

Раніше "Телеграф" писав, скільки потрібно заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації. Якщо працівник не оновив дані, він може не розраховувати на бронювання.