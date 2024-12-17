Санкції зняли, може жити навіть у Європі: де зараз Микола Азаров і що про нього відомо

Сьогодні, 17 грудня, експрем’єрміністр відзначає день народження — йому виповнилося 77 років.

Микола Азаров — відомий український політик часів Януковича, який був главою уряду та запам’ятався українцям як винахідник особливої мови "азірівки". Після Революції Гідності Азаров втік з України та був під слідством за держзраду. Тепер, як виявилося, він навіть не під санкціями в Європі і не знаходиться в розшуку.

"Телеграф" розповість, де зараз Микола Азаров, який сьогодні, 17 грудня, відзначає свій 77-й день народження.

Микола Азаров. Фото: Getty Images

Микола Азаров — що про нього відомо

Микола Азаров – прем’єр-міністр України часів правління Януковича, який разом із соратниками-регіоналами ганебно втік з України. Відомо, що спочатку політик поспішно виїхав до Австрії, де має нерухомість, а потім втік до Росії. До речі, крім Австрії, відомо, що екс-прем’єр має нерухомість ще й в Італії.

Микола Азаров. Фото: Getty Images

За деякими даними, Микола Азаров зараз живе в Москві або в Підмосков’ї. Також були чутки, що його будинок знаходиться неподалік житла Януковича. Сам політик та його родина ведуть максимально непублічний спосіб життя, з 2014 року він не дав жодного інтерв’ю.

У середині жовтня 2015 року російські ЗМІ повідомляли про участь Миколи Азарова у засіданні комітету Держдуми Росії у справах СНД. Тим часом в Україні він перебував під слідством за держзраду і перебуває в розшуку. При цьому в Європейському Союзі на Миколу Азарова не накладено європейських санкцій і він не перебуває у розшуку. Тож теоретично він може спокійно їздити до Європи та жити на своїх віллах в Австрії та Італії.

Микола Азаров. Фото: Getty Images

Зазначимо, що 1 листопада 2023 року Офіс генпрокурора України повідомив Миколі Азарову про нову підозру. Йому інкримінують роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційного ладу в Україні. А 15 жовтня 2023 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича і Миколи Азарова за Харківські угоди на користь Росії.

Микола Азаров. Фото: Getty Images

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