В Україні продають рідкісну пляшку Coca Cola за смішні гроші (фото)

Пляшка виглядає, як нова

На популярній платформі онлайн-оголошень з’явився незвичайний товар — тут виставили на продаж пляшку Coca Cola, яку виготовили під Києвом у момент початку війни. Пластикова тара не відкривалася і весь час була запечатаною.

Автор оголошення просить за "ексклюзивну" пляшку з газованим напоєм 777 гривень. Варто зазначити, що вона виглядає підозрілою новою — на ній немає жодної подряпини чи потертості.

"Coca Cola (Кока Кола) виготовлена в день початку повномасштабного вторгнення на територію України. Дата виготовлення 24/02/2022 о 05:12 на Київщині", — йдеться в оголошенні.

Жодних підтверджень тому, що ця пляшка Коли реально була виготовлена на Київщині в момент початку війни — немає. Автор оголошення, Андрій, проживає в Одеській області, втім, сувенір готовий відправити поштою в будь-який регіон країни.

Варто зазначити, що власник "унікальної" пляшки завищив її реальну вартість у кілька десятків разів.

Оголошення було опубліковано 4 жовтня і його переглянули на момент публікації новини 1336 разів.

Зважаючи на той факт, що лот не видалили з платформи, можна припустити, що реальних покупців "бізнесмену" знайти так і не вдалося.

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