Без ТЦК не обійтись? Як правильно змінити місце проживання військовозобов'язаному

Юрист дав декілька порад

За потреби змінити місце проживання призовники чи військовозобов'язані зобов’язані повідомити про це Територіальний центр комплектування та соцпідтримки, у якому вони приписані. Після цього ТЦК може видати відповідний дозвіл.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, пише РБК-Україна. Він пояснив, що законодавство України вимагає, щоб військовозобов’язані, призовники та резервісти протягом 7 днів повідомляли ТЦК про зміну місця проживання для внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Юрист наголосив, що при цьому потрібно дотримуватися певної процедури. Спочатку треба звернутися до ТЦК за старим місцем реєстрації з заявою, в якій вказати причини зміни місця проживання та отримати дозвіл на зняття з обліку. Тоді потрібно знятися з обліку за попередньою адресою й отримати довідку про зняття з обліку.

Після реєстрації за новою адресою слід звернутися до ТЦК за місцем нового проживання й подати військово-облікові документи для внесення змін. Крім того, потрібно повідомити про зміни у ЦНАП. При зверненні до ЦНАПу для реєстрації місця проживання треба мати військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік за новим місцем проживання.

Дозвіл отримають не всі

Водночас юрист порадив бути готовим до певних нюансів. Наприклад, якщо чоловік підлягає мобілізації або отримав повістку, ТЦК може не дозволити йому знятися з обліку до завершення процедури.

Крім того, за словами Франчука, будь-які переміщення призовників та військовозобов’язаних у воєнний стан без погодження можуть мати серйозні наслідки. Зокрема, якщо призовник не повідомить ТЦК про зміну місця проживання, за це можуть оштрафувати за статтею 210 КУАП у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

У випадку, якщо ТЦК затримує оформлення дозволу, адвокат радить військовозобов’язаним звернутися письмово із заявою, посилаючись на законодавство. Також можна поскаржитися керівнику ТЦК або вищого органу військового управління або ж проконсультуватися з юристом.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути штрафу за неявку по повістці. Повідомити ТЦК можна через пошту.