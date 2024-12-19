Без ТЦК не обойтись? Как правильно сменить место жительства военнообязанному

Юрист дал несколько советов

При необходимости сменить место жительства призывники или военнообязанные обязаны сообщить об этом в Территориальный центр комплектования и соцподдержки, в котором они приписаны. После этого ТЦК может выдать разрешение.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина. Он пояснил, что законодательство Украины требует, чтобы военнообязанные, призывники и резервисты в течение 7 дней уведомляли ТЦК об изменении места жительства для внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Юрист подчеркнул, что при этом нужно соблюдать определенную процедуру. Сначала следует обратиться в ТЦК за старым местом регистрации с заявлением, в котором указать причины смены места жительства и получить разрешение на снятие с учета. Тогда нужно сняться с учета по предыдущему адресу и получить справку о снятии с учета.

После регистрации по новому адресу следует обратиться в ТЦК по новому месту жительства и подать военно-учетные документы для внесения изменений. Кроме того, нужно сообщить об изменениях в ЦНАП. При обращении в ЦНАП для регистрации места жительства нужно иметь военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет по новому месту жительства.

Разрешение получат не все

В то же время юрист посоветовал быть готов к определенным нюансам. Например, если мужчина подлежит мобилизации или получил повестку, ТЦК может не разрешить ему сняться с учета до завершения процедуры.

Кроме того, по словам Франчука, любые перемещения призывников и военнообязанных в военное положение без согласования могут иметь серьезные последствия. В частности, если призывник не уведомит ТЦК об изменении места жительства, за это могут быть оштрафованы по статье 210 КУАП в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

В случае, если ТЦК задерживает оформление разрешения, адвокат советует военнообязанным обратиться в письменном виде с заявлением, ссылаясь на законодательство. Также можно пожаловаться руководителю ТЦК или высшему органу военного управления или же проконсультироваться с юристом.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать штрафа за неявку по повестке. Сообщить в ТЦК можно по почте.