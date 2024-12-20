Знаменитого зенитчика "Кельта" посмертно сделали почетным гражданином Житомира

Андрей "Кельт" Линийчук родился в селе Кириевка Любарской общины Житомирской области

В Житомире посмертно присвоили звание "Почетный гражданин города Житомира" легендарному украинскому зенитчику, сержанту 95-й бригады Андрею Линийчуку с позывным "Кельт". Линийчук стал полным кавалером ордена "За мужество" и самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины, сбив мз ПЗРК вертолет и большое количество разведывательных БПЛА российских оккупантов.

Решение о присвоении Линийчуку почетного звания поддержали на сессии депутаты Житомирского городского совета, сообщает "Укринформ". Решение было принято 30 голосами.

"Андрей на 100% был профессиональным во всем. Он занимался в научном кружке, был отличным студентом, фанатом нашего футбольного клуба "Полесье". Когда Андрей заканчивал бакалавриат, ему предлагали идти в магистратуру, но он сознательно отказался, потому что сказал, что надо идти защищать Родину", – сказал изданию депутат городского совета Иван Мартынчук.

Андрей "Кельт" Линийчук родился в селе Кириевка Любарской общины Житомирской области. В 2020 году вступил на контракт в 95-ю бригаду. Начало войны встретило под Горловкой членом расчета самоходного ЗРК "Стрела". Позже стал оператором ПЗРК, в том числе первым украинским военным, который поразил цель россиян из переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet (Starstreak). За время войны был дважды ранен, но все равно возвращался в строй.

На боевом счету "Кельта" – 16 "Орланов", 1 Zala и боевой вертолет Ка-52. Полный кавалер ордена "За мужество". Погиб 28 апреля 2023 на востоке Украины во время выполнения боевого задания.

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