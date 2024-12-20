Кто и при каких условиях может задержать мужчину во время мобилизации

Попасть в розыск можно не только за игнорирование повестки

Во время военного положения и общей мобилизации представители полиции могут задерживать военнообязанных по распоряжению ТЦК и СП. Такие действия правоохранителей возможны, если гражданин нарушил правила воинского учета.

Детальнее об этом рассказали юристы компании "INSEININ". Они объясняют, что согласно правилам воинского учета, граждане обязаны по вызову районного ТЦК и СП явиться для уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизации .

Игнорирование повестки или нарушение правил учета может квалифицироваться как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В таком случае полиция может осуществлять административный розыск и доставку нарушителей в ТЦК.

Задержание военнообязанных возможно в следующих случаях:

зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не стоит на учете или снят с учета;

зафиксированное уклонение от исполнения воинской обязанности в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

Юристы отмечают, что согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), задержание может производиться исключительно полицейскими при наличии обоснованных оснований. Сами работники ТЦК не вправе задерживать граждан.

Напомним, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Это карается штрафом в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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