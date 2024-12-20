Активність Сонця знизилась. Коли чекати сильних магнітних бур знову

У наступні дні не варто очікувати сильних геомагнітних коливань

Протягом грудня 2024 року на Землі зафіксували серію потужних магнітних збурень. Метеозалежні люди відчули їхній вплив на самопочуття та загальний стан здоров'я. Науковці попереджають про нові геомагнітні коливання найближчим часом.

Про це свідчить свіжий прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA. За даними американських фахівців, останній тиждень 2024 року буде відносно спокійним. З 21 по 31 грудня геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною. Індекс геомагнітного збурення Kp не перевищуватиме позначку 2 бали з 9 можливих.

Перші чотири дні нового року також характеризуватимуться низькою геомагнітною активністю.

Однак 5 січня ситуація зміниться. Фахівці NOAA прогнозують посилення сонячної активності. Планетарний індекс Kp сягне 4 балів, що відповідає магнітній бурі середньої потужності. Цього дня метеозалежним людям варто бути особливо уважними до свого здоров'я.

6 січня геомагнітна активність дещо знизиться – до 3 балів за індексом Kp. Наступні три дні будуть спокійними, з мінімальними коливаннями магнітного поля Землі.

Нова хвиля геомагнітних збурень очікується 10 січня 2025 року. Прогнозований індекс Kp становитиме 4 бали, що знову свідчить про магнітну бурю середньої інтенсивності. 11 січня активність знизиться до 3 балів.

Раніше "Телеграф" також писав, що північний магнітний полюс Землі "тікає" з Канади до Сибіру. Причини такого зміщення поки що незрозумілі.