Курсантам военных вузов существенно поднимут выплаты

В Минобороны обещают и в дальнейшем повышать стандарты образования и военной службы

Курсанты военных заведений высшего образования в Украине будут получать более высокое денежное обеспечение. Повышение произойдет весной 2025 года.

Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Сергей Мельник на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск. Его слова приводит пресс-служба МОУ.

"Уже с марта 2025 курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное довольствие также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте", — сказал он.

По его словам, курсанты 3-4 курсов будут уже получать жалование на уровне более 20 тысяч гривен. Также представитель Министерства обороны заверил, что стандарты обучения и службы будут повышаться впредь.

Решение о повышении уже оценил украинский военнослужащий с позывным "Алекс", который является автором telegram-канала "Офицер". По его словам, такое решение может повысить престиж военных заведений образования и оставит в прошлом времена, когда курсанту предлагали как-то жить на 700 гривен в месяц.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как военнослужащим высчитать свое денежное обеспечение.