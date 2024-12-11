Поліція буде відкривати та оглядати посилки українців: деталі законопроєкту

Перевіряти можуть все — від простих листів до великих посилок

В Україні правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки громадян без їхнього дозволу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Його авторами є депутати від "Слуги народу".

Якщо документ ухвалять, поліція зможе перевіряти не лише листи, а й будь-які поштові відправлення після рішення суду. Про це йдеться у законопроєкті № 12294 від 06.12.2024.

У чому суть закону та як він працюватиме

Якщо закон запрацює, правоохоронці матимуть право перевіряти всі види відправлень – від простих листів до великих посилок. У пояснювальній записці йдеться, що для цього їм потрібно буде отримати дозвіл від слідчого судді. Такий дозвіл даватимуть лише тоді, коли є серйозні підстави вважати, що в посилці можуть бути важливі для слідства речі.

Після перевірки поліція зможе забрати знайдені документи або просто зробити їхні копії. На деякі посилки правоохоронці зможуть ставити спеціальні позначки або міняти підозрілі предмети на безпечні.

Працівники пошти повинні будуть допомагати поліції в таких перевірках. Інформація залишатиметься конфіденційною. Якщо в посилці не знайдуть нічого важливого для розслідування – її віддадуть отримувачу. Крім того, про кожну перевірку посилки поліція повинна буде складати окремий документ.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, чому посилки "Укрпошти" мандрують без причини. Ті, хто зекономив на доставці, чекають тиждень, навіть якщо живуть у сусідніх містах.