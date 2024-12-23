"Будет жарко". Начато рассмотрение законопроекта "18+"
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Он должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины
В понедельник, 23 декабря, начато рассмотрение законопроекта о декриминализации порнографии. Он предусматривает упразднение уголовной ответственности за снятие и распространение взрослыми людьми видео интимного характера.
Об этом сообщает нардеп Максим Бужанский. По его словам, рассмотрение должно закончиться после обеда.
"Пристегивайтесь, наш комитет начал декриминализацию порнографии. Часам к 12 сразу станет легче, увидите!" — говорится в сообщении.
Заметим, что законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 12191. Среди его соавторов 28 народных депутатов.
Новый закон должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины так, чтобы взрослым людям за снятие и распространение видео интимного характера не грозила тюрьма сроком на 3-5 лет.
Однако уголовная ответственность останется исключительно за:
- порно без согласия (порноместь, deep fake);
- экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);
- порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливается).
Напомним, что председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев выступает за декриминализацию порнографии и исключение ее из ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии).
Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале с авторами контента "18+" и при чем здесь Гетманцев.