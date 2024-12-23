"Будет жарко". Начато рассмотрение законопроекта "18+"

Он должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины

В понедельник, 23 декабря, начато рассмотрение законопроекта о декриминализации порнографии. Он предусматривает упразднение уголовной ответственности за снятие и распространение взрослыми людьми видео интимного характера.

Об этом сообщает нардеп Максим Бужанский. По его словам, рассмотрение должно закончиться после обеда.

"Пристегивайтесь, наш комитет начал декриминализацию порнографии. Часам к 12 сразу станет легче, увидите!" — говорится в сообщении.

Заметим, что законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 12191. Среди его соавторов 28 народных депутатов.

Новый закон должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины так, чтобы взрослым людям за снятие и распространение видео интимного характера не грозила тюрьма сроком на 3-5 лет.

Однако уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливается).

Напомним, что председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев выступает за декриминализацию порнографии и исключение ее из ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии).

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале с авторами контента "18+" и при чем здесь Гетманцев.